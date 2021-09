Lauri Pedaja jälle hädas: andke vaimuvaestele nõu!

Näitleja Lauri Pedaja ja sisulooja Gethel Burlaka on jõudnud maja lammutus-, renoveerimis- ja ehituslainega vaikselt elutuppa ja nüüd on neil vaja ära otsustada, kuhu panna oma udupeen telekas. Et otsustamisprotsessi veidi lihtsustada, küsib Pedaja ka sel korral jälgijatelt nõu.