Maja renoveeriv Lauri Pedaja küsib nõu: minna kohtusse või mitte?

Lauri Pedaja jagab oma viimases sotsiaalmeediapostituses majaga seotud probleeme ning palub jälgijatel end korraks tema kingadesse panna. Nimelt soovib näitleja teada saada, mida teeksid teised sellises olukorras, kus ostetud kodu ei vasta lubatule.

«Mängime sellist mängu, et Sina oled mina ja vaatame, kuidas Sa sellises olukorras käituksid. Ela rolli kenasti sisse. Sa oled natukene keevaline, seisad alati enda eest, kuid samas ei taha konflikte, vaid oma elu rahulikult elada. Oled rollis sees? No läheme siis,» alustab Pedaja postitust.

«Sa oled ostnud endale 9 kuud tagasi vana maja, plaaniga see korda teha. Hakkad suure hurraaga peale. Võtad ette alumise korruse vannitoa. Tassid kogu mööbli välja, karu jõuga kakud põranda küljest lahti wc-poti ja dušikabiini. Viskad kogu pahna aknast välja. Noogutad endale heakskiitvalt ja mõtled oma peas, et hakkab ju vaikselt looma.

Siis võtad kätte kangi ja hakkad metslase kombel purustama kipsplaate ja neid seinast lahti rebima. Jõuad akna ümbrusesse ja avastad, et aknalaua pleki vahelt on vihm sisse sadanud ja prussid on puhta mädad,» kirjeldab mees esimese probleemi ilmsiks tulemist. Sel hetkel suutis mees veel positiivne olla ning sisendas endale, et pole hullu, teeme korda. Paraku selgus peagi, et sellega asi ei piirdu.

«Liigud lammutamisega edasi, sinna, kus oli kunagi esialgselt dušinurk. Hakkad kipsi lõhkuma ja ükshetk tabad ennast mõtlemas, et huvitav, kus see hüdroisolatsioon siis on ja miks see kips veekindel pole? Jõuad lammutamisega põranda ligi ja näed, et alumine tugitala on täiesti mäda. Pole ka imestada, kui vesi läbi vuugivahede aastaid otse prussi peale on ladisenud.

Järgmiseks koristad kogu laga ära ja märkad, et vundament on jummala pude. See vajab kindlasti tugevdamist, muidu on maja varsti lääpas. Istud korraks maha, vihastad, nutad ja naerad korraga,» kirjeldab Pedaja emotsioone, mis pärast kõigi nende probleemide ilmsiks tulemist teda valdasid.

Seejärel käis Pedaja peast läbi kaks mõtet. Esimene neist oli üpris keevaline: «Oi, kurat, ma lähen selle asjaga kohtusse ja nõuan eelmistelt omanikelt kogu remondiraha välja.»

Teine mõte oli rahulikum: «Küll karma need inimesed kätte saab ja oma arved ära klaarib. Mina aga astun naeratades läbi elu edasi.»

«Nüüd küsimus Sulle. Kumb Lauri Sina oleksid? Kas see, kes läheb kohtusse, kulutab oma aega ja energiat sellele traalivaalile mis võib kesta aastaid ning lõpuks ei pruugi Sa õigust saada. Või see Lauri, kes ei taha sellise negatiivsusega tegeleda ja elab oma elu edasi,» viskab Pedaja postituse lõpus õhku küsimuse.

Praeguseks hetkeks on saanud mees kümneid vastuseid ning mitmeid häid soovitusi.

Teiste seas võttis sõna ka tuntud raadiohääl Rauno Märks, kes kirjutas järgmist: «Ma arvan, et karmaga võib veel kauem minna, kui kohtuga. Kindlasti võiks uurida mõne tuttava kaudu, mis võimalus sul kohtus oleks. Tundub liiga ränk, et niisama alla neelata. Edu!»

Paljud kommenteerijad soovitasid mehel aga kuldne kesktee leida. Nimelt pakuti välja, et enne kohtusse pöördumist võiks Pedaja võtta ühendust endiste majaomanikega ja leida probleemile üheskoos lahendus.