Neli äädikat, mis peavad igas kodus olemas olema

Siin on 4 äädikat, mis peavad igas köögis olemas olema, kirjutab foodandwine.com.

Maheda maitse ja meeldiva lõhnaga riisiäädikas on laialt levinud Aasia köökides. Riisiäädikas on valmistatud fermenteeritud riisist. Riisiäädikas on mahedama ja vähem happelise maitsega kui tavaline äädikas. Aromaatne ning kergelt magus riisiäädikas sobib väga hästi salatikastmetesse, marinaadidesse ja aedviljadele. Riisiäädikat kasutatakse ka sushiriisi valmistamiseks.