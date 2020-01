Kui palsamiäädikas on see koostisosa, siis pole tegu õige asjaga

Kui palsamiäädika esimeseks koostisosaks on märgitud punase veini äädikas, siis on tegemist happelisema ja vedelama äädikaga, kui ta tegelikult olema peaks. Kvaliteetse äädika puhul on esimeseks koostisosak märgitud viinamarjavirre. Teiseks madala kvaliteedi märgiks on karamell, kuna seda kasutatakse ebameeldiva maitse varjamiseks.