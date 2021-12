Petukõned teevad korteriühistutele muret: ainuüksi oktoobris langes petturite ohvriks üle 200 inimese

«Meie jaoks on väga oluline õlg alla panna teavituskampaaniatele, mille eesmärgiks on korteriühistute liikmete turvalisus,» märkis EKÜL juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Korteriühistu on paljude elanike jaoks usaldusväärse info allikas, sellepärast peab Mardi info jagamist oluliseks. «Eriti vanematel elanikel ei pruugi olla pidevat ligipääsu internetile, kuid just nemad on paraku tihti petiste sihtmärk. Kahjuks langes ainuüksi oktoobris telefoni teel end investeerimisspetside või pangatöötajatena esitlenud petturite ohvriks üle 200 eestimaalase, kes kaotasid pea poolteist miljonit eurot. Ent kui ka korteriühistu infostendil seisab suurelt hoiatus, kuidas petukõnesid ära tunda, siis jääb ehk vähemaks inimesi, kes võhivõõrastele oma PIN koodi ja seeläbi ligipääsu pangaarvele annavad,» usub Mardi.