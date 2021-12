MAABLOGI ⟩ Mida räägib sulle toidu nimetus?

Toidu nimetuse teema pakub palju kõneainet. Alles mullu toimusid Euroopa Parlamendis tulised vaidlused tavapäraste lihatoodete nimetuste kasutamise üle taimsete toodete nimetamisel. Muu hulgas oli kõne all selline nimetus nagu taimne pihv, mis võib tarbijat eksitada, kuna enamasti kasutatakse sõna pihv lihatoote nimetuses, ent teisalt poleks ka näiteks taimne ketas alternatiivse nimetusena toote iseloomustamiseks kõige selgem. Poeriiulitelt võib leida üha rohkem lihatoodete alternatiivina pakutavaid taimseid tooteid, mistõttu on väga vajalik, et keel ja nimetused astuksid tehnoloogia arenguga ühte sammu ning siin seisavad meil ees uued katsumused.

Pakendil olev teave peab olema tarbija jaoks lihtsasti mõistetav ja üheselt arusaadav ning see ei tohi olla eksitav. Need põhimõtted laienevad ka toidu nimetusele. Toidu nimetus aitab tarbijal mõista toidu olemust ja eristada seda teistest toitudest, seetõttu peab toitu turustama selle olemusele sobiva nimetusega. Võime mõelda sellele, mis juhtuks, kui toidu nimetusele ei oleks kehtestatud mitte ühtegi nõuet. Tõenäoliselt leiaksime pakenditelt peamiselt turundusliku hõnguga väljamõeldud nimetusi, mille pinnalt oleks teadlike ostuotsuste tegemine üpriski keeruline. Üksnes koostisosade loetelu poleks kindlasti piisav, et tarbija saaks aru, mis tootega on tegemist ja kuidas on pakendis sisalduvat toitu töödeldud – näiteks kas toitu on keedetud või suitsutatud, kas pakendis on pulber või hoopis laastud. Tarbijate eksitamise vältimiseks ja selge teabe andmiseks on kehtestatud nõuded, mida tuleb toidu nimetamisel järgida. Toidualase teabe esitamist reguleeriva määruse kohaselt saab toidu nimetuseks olla seaduslik nimetus, üldtuntud nimetus või kirjeldav nimetus.

Toidu seaduslik nimetus

Toidu nimetusena tuleb esmajärjekorras kasutada seaduslikku nimetust ehk õigusaktidega kehtestatud nimetust, kui toit vastab õigusaktiga kehtestatud nõuetele. Seaduslikud nimetused on näiteks mahl, nektar, moos, marmelaad, mesi, šokolaad, või ja juust. Kui toode ei vasta kehtestatud kriteeriumitele, siis seaduslikku nimetust kasutada ei tohi, vaid tuleb kasutada üldtuntud nimetust või toitu kirjeldavat nimetust. Näiteks jooki, mis on saadud küll puuviljadest pressimise teel, kuid millele on lisatud vett ja suhkrut, ei tohi nimetada mahlaks. Samuti ei tohi nimetada moosiks toodet, kui see sisaldab suhkrut, puuvilju või marju vähem, kui õigusaktiga määratud.

Üldtuntud nimetus