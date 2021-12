Hotellikett avalikustas klientide kõige kummalisemad soovid

Travelodge'i pressiesindaja Shakila Ahmedi sõnul on nende äri tublisti kosunud, mis tähendab seda, et kasvanud on ka kummaliste soovide hulk. «Üha rohkem britte veedab puhkuse kodumaal. Meie hotellide meeskonnad on selle tõttu rekordiliselt palju ebatavalisi soove klientidelt saanud. Kui võimalik aitavad meie töötajad kliente nii kuis oskavad, sest neile meeldivad väljakutsed,» räägib ta.

«Kuid vahel on klientide soove võimatu täita. Näiteks on meilt palutud korraldada pärastlõunane teepaus koos pandakarudega. Ka on palutud, et kell kümme õhtul langeks taevast täht ning et kajakad kisamise asemel laulaks,» lisab Ahmedi.