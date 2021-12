UURING ⟩ Vaata, milline on Eesti populaarseim kiirtoidukoht!

Ka 2021. aastal on eestimaalaste kõige soositumaks kiirtoidu söögikohaks Hesburger (nii arvab keskmiselt 29% vastajaist), järgnevad McDonald’s (23%) ja Circle K (12%). Viimaste aastate uued tulijad turul - Burger King ja KFC – on lemmikuks 3-8%-le vastajaist. Ühtlasi on Hesburger tarbijate eelistatuim kiirsöögikoht lõunapausiks.