Mustamäele ehitatakse pilvelõhkuja

«Meie nägemuse järgi saab märkimisväärse kõrgusega tornmajast Mustamäe ja kogu Lääne-Tallinna uus maamärk. Arhitektuurikonkurss on lõpusirgel ja ehitusega plaanime alustada järgmise aasta lõpus,» kommenteeris Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste ning lisas, et Mustamäe Keskus oma kaubanduse, restoranide, kino ja spordiklubiga on juba täna populaarne tõmbekeskus nii piirkonna elanike kui ka kaugemate külaliste hulgas.

«Mustamäe tornmaja on unikaalne projekt, sest siiani on sarnase mastaapsusega elu-, kaubandus- ja büroopindade terviklahendusi rajatud eelkõige südalinna piirkonda,» rõhutas tehingu finantseerija Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu ning lisas, et Scandiumiga on pank juba aastaid edukat koostööd teinud. «Neil on hea valdkonnatunnetus ja iga arenduse puhul ka selge kontseptsioon, kellele ning mida rajatakse,» lisas ta.