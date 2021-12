VÄIKE JÕULUIME ⟩ Barbora leidis paberkotile uue kasutusvõimaluse

«Toidukullerist on saanud paljudele Eesti inimestele heas mõttes allegooriline pereliige või päkapikk, kes hoolitseb, et kodus oleks alati olemas piisavalt wc-paberit, kohvi peale piima ja hommikul ka midagi sussi sisse panna, ometi pole toidukulleri saabumine ülemäära oodatud sündmus. Sellise väikese heateoga soovime tuua toidukulleri oma kliendile senisest olulisemalt lähemale,» ütles Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen.

«Paberkoti keskkonnasõbralikkus on küsitav, kui me kasutame seda vaid ühe korra, samas on selle taaskasutamiseks on lugematul hulgal võimalusi, jõulusoki voltimine ja meisterdamine vaid üks nendest,» Pentikäinen.