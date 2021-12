160 majapidamise kogemus: kuidas säästa elektrit

Kõige olulisem muutus järgmise kümne aasta jooksul on jõudmine küllusest mõõdukusse. Ühiskonnana peame muutma enda soovi võimalikult palju tarbida, see vähendab oluliselt ka kulusid.

Innustan iga kodumajapidamist oma vajadusi üle vaatama, sest vaid väikeste muudatustega tarbimisharjumustes on võimalik oluliselt vähendada olmekulusid ning säästa loodust. Praegused kõrged elektrihinnad peaks selleks piisavalt põhjust andma - isegi, kui elektri või toasooja hind mõnevõrra langeb, jääb see endiselt kõrgeks. Nutikamad lahendused aitavad vähem kulutada ja paremini toime tulla hinna kõikumistega. Positiivse kõrvalmõjuna aitame kaasa ka planeedi säilimisele ja kliimamuutuste pidurdamisele.

Lisaks tavaliste korterite soetamisele oleme erivajadusega inimestele ehitanud pea 20 kortermaja ja ridaelamut ning 60 peremaja. Näeme, et mugav ja madalate kuludega majapidamine on võimalik, kui kodu suurus lähtub elanike arvust ja vajadustest.

Maju planeerides teadsime, et need peavad olema võimalikult säästlikud – ruumide paigutus on põhjalikult läbi mõeldud ja toad on mõistliku suurusega. Lisaks on hoonete katustel päikesepaneelid, tänu millele toodavad energiasäästlikud hooned suure osa elektrist ise.