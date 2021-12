UURING ⟩ Vaata, kui palju eestlasi praegu oma energiatarbimist vähendab

Kõrged soojus- ja energiahinnad mõjutavad Eesti inimesi vägagi erinevalt. Olenevalt suuresti sellest, kui energiatõhusas ja millise küttesüsteemiga majas nad elavad. Loomulikult on oluline ka sissetulek.

«Kui kolmandik Eesti inimestest tunneb muret, et kuidas nad üldse kõrgemad küttearved tasutud saavad, siis lausa 65 protsenti vastas meie uuringus, et kavatsevad vähem energiat ja kütet tarbida,» selgitas ettevõtte tehniline konsultant Kristjan Väester.

«30 protsenti vastanutest märkis, et ei kavatse oma elustiilis midagi muuta. Kuus protsenti arvas, et võtavad nüüd kindlasti ette oma hoone täiendava soojustamise.»

Samast küsitlusest selgus, et 80 protsenti Eesti inimeste hinnangul mõjutab neid küttehindade tõus kindlasti. Lätis ja Leedus arvati praktiliselt samamoodi.

«Teisalt tundub, et Eesti on ikka tõeline Põhjamaa, sest lõuna poole minnes läheb nii palju soojemaks, et inimesed ei näe nii suurt vajadust midagi erilist ette võtta,» lausus Väester. Kui Eestis kavatseb küttekuludelt kokku hoida 65 protsenti vastanutest, siis Lätis 57 ja Leedus kõigest 40 protsenti inimestest.