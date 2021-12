Sassi löödud kinnisvaraturu kindlustunne kukub kolinal

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2020 on indeks 2 protsenti kõrgem. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 198 protsendi võrra kõrgemal.

Samas on septembris hooga üles lennanud (+2) tarbijate kindlustunde indikaator teinud kahe kuuga läbi märkimisväärse kukkumise, maandudes novembris -12 peale.

Pindi Kinnisvara juhatusse liige Peep Sooman ütles, et suuremad ostud on nüüdseks tehtud ja ilmselt on inimeste reaalsustunnetus taastumas.