Äsja lahutanud Läti kaitseminister müüb maja maha

«Merevaatega. Müüa imeline maja mere ääres Lapmežciemsis. Privaatse juurdepääsuga merele. Maja on väga vaikses kohas, mis on ümbritsetud puudega ja naabrite pilgu eest varjatud. Väga hea infrastruktuur. Majas on 5 magamistuba, saun, abiruumid, kabinet, suur elutuba, eraldi köök, 3 vannituba. sõlmed, suur terrass,» kirjeldatakse kaitseministri maja müügikuulutuses.