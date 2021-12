Metsa ise jõulupuud tooma - see on üks võimalustest. Kuid maha on mõistlik võtta vaid puukesi, millel nagunii puudub võimalus suureks kasvada - elektriliinide ja vana metsa alt või kraavi servadelt. Kuuse toomise juurde kuulub tore metsamatk lähedastega. FOTO: Kaupo Kikkas

Kuuse saab koju tuua ja metsa tagasi istutada - kas tõesti?

Milline on eestlase lemmik jõulupuu?

Millest kujuneb kuusepuu hind?

Kuuseralli läks käima. Elektrihinna kosmiliste hüpete kõrval tundub kuuserindel toimuv uskumatu – hinnad on samad, ehk poolteist eurot hinnatõusu. Kuid kuuse toomiseks on mitmeid alternatiivseid võimalusi.

Kauni kuuse tuppa toomise traditsiooni sabas sörgib pühadejärgne kurbus – miks nende puukeste elu nii trööstitu lõpu peab leidma? Kasvab puu 8–10 aastat ja siis lihtsalt vedeleb kusagil elutu okasteta roots. Üks lahendus on kuuse toomisest sootuks loobuda. Kuid on ka teine lahendus – tuua puu nii hoolivalt kui võimalik.

Kuusk kui külaline

Aina enam kogub populaarsust teenus, kus kuused tuuakse pühade ajal metsast koju justkui laenuks. Ostad endale puu – see tuuakse sulle koju, viiakse pärast minema ning istutatakse metsa maha. Kuna puud on potis kasvatatud, läheb 90 protsenti neist kasvama. Istutada saab potipuid, kuid maha raiutud puu läheb taaskasutusse kompostiks või biokütuseks. Sellise lahendusega paistab erinevate kuuse kojutoojate seas silma Eesti ettevõte Silver Tree.

«See on jumalast kihvt töö,» räägib kuusekullerina tegutsev Kaire Jakobson (54). «Toon inimestele kuuse koju ja mind juba oodatakse, lapsed kõik ema-isa selja taga piilumas. Puha positiivsed emotsioonid! Teha rasket füüsilist tööd pakub mulle kohe pinget. Ja seda enam, et olen naine. Ega kaubiku juhtimisega ka päris iga hakkama saa.»

Hakkaja naine on väga heas füüsilises vormis, selline töö käiks ka nõrgemale meesterahvale üle jõu. Kaire ärkab kell 6, sõidab laoplatsile ja asub kuuski autosse tassima. «Ronin hunniku otsa ja kangutan jäätunud kuusekamakaid lahti. Need on ikka rasked, päev otsa tassid paarikümnekiloseid kuuski kusagile neljandale korrusele. Tavaliselt on päevas 30 tellimuse kanti, lõpetan mõnikord alles pool üksteist. See piiride ületamine on nii lahe – panen end proovile ja tunnen, et saan hakkama!»

Kuusk tuuakse koju 39,95 euro eest ning meetrine potipuu maksab 49,95 eurot. Toomise, äraviimise ja metsa istutamise eest juurde maksma ei pea. Varem ettevõtjana tegutsenud Kaire on mitmekordselt leidlik – lisaks kuusega viib ta inimestele koju oma siidrimaja jõulupakkumise ja saab nii uusi kliente.

«Puu saaks ka endale jätta ja ise maha istutada, aga uskumatult paljud ei viitsi sellega tegeleda,» imestab Jakobson.

«Tahavad olla suured loodussõbrad, aga parem kui keegi teine mässab. (Naerab) Mulle endale see potipuu jõuluks tuppa toomise mõte tohutult meeldib – võtad loodusest laenuks, aga saad tagasi anda. See on ulmekihvt idee ja tore töö!»

Kuusk tuuakse varem

«Meie jõulukuuse äris ei ole aastatega väga palju muutusi toimunud – ostjaid on sama palju, inimeste eelistused ja hinnad on põhimõtteliselt samad, ainult kuuse hinnad on 1,50 eurot tõusnud,» selgitab ettevõtte Kuused.ee juhatuse esimees Madis Haak (pildil).

Kuused.ee müügiplatsid on suuremates linnades, näiteks Tallinnas turgudel ja kaubanduskeskuste juures.

«Eestlase lemmik jõulupuu on ikka harilik kuusk, umbes 175 sentimeetrit pikk ja kitsama võraga. Viimaste aastate muutuseks on varajane kuuse tuppa toomine.»

Niipea kui lumi maha sadas, sai ka kuusemüük hoo sisse. Paljud toovad kuuse terveks advendiajaks, viimase minuti krahmajaid jääb aina vähemaks. Pakutakse ka hiljem maha istutatavat potipuud, mille müük moodustab ehk veerandi.

«Eks see emotsiooniost ole,» teab Haak. «Kellel lapsed kodus, toovad ikka puu tuppa ja annavad edasi oma lapsepõlvest hinge jäänud traditsioone. On ka neid, kes pakivad lahti kunstkuuse vältimaks okaste maha pudenemist või ehivad hoopis hoovi peal kasvavat kuuske.»

Kuuseärimees tunnistab, et eemalt võib see tunduda tulus äri, kuid tegelikult toob lihtsalt leiva lauale. «Kuuse kasvatamiseks kulub 8–10 aastat – väikese kuusetaime istutamine, maa harimine, kujundamine, kasvatamine, lõikamine, pakkimine, transport – sealt see kuuse hind tuleb, tööd on väga palju.» Keskmise 150–175 cm kuuse saab 26 euro eest. Nulg samaväärselt ei lõhna nagu kuusk, kuid ei aja okkaid ning maksab umbes poole rohkem. Meetrise potipuu, mille võib hiljem mulda panna, saab koju tuua 15 euroga.

«Iga kuusk ja nulg peab kauem vastu kui lasta tal aklimatiseeruda,» soovitab Haak. «Õuest miinuskraadidest kohe sooja tuppa – ega see puule hea ei ole. Lase tal enne tuppa viimist kusagil jahedas keldris või kojas kohaneda.»

Teen tiiru pakasesel müügiplatsil – kuused on kõik kanged, hoiavad oksi koos otsekui lõdisedes. «Ega nad praegu end kaharana näita, soojema ilmaga alles sirutavad end täies ilus,» selgitab müüja. Tasub teada, et okkad viskab kuusk kiirelt maha liiga järsu temperatuurimuutuse peale või siis, kui ta janusse jätta. Hästi hoolitsedes püsib lõikepuu kolm nädalat kindlasti kaunis.

Ise kuuske tooma

RMK pakub võimalust jõulukuuse leidmiseks ja koju toomiseks juba viimased 13 aastat. Jõuludeks sobivad puud kusagilt elektriliinide ja vana metsa alt või kraavi servalt, kus neil nagunii puudub võimalus suureks saada.

RMK on alad, kust jõulupuud otsida tohib, kaardirakenduses märgistanud tumerohelisega ja elektriliinid sinisega ning maksta saab tasulise mobiilinumbriga. Väga lihtne ja loodussõbralik.

«Asja mõte on siduda kuuse toomine emotsionaalse metsaskäiguga, mis oleks väiksema ökoloogilise jalajäljega,» selgitab RMK peametsaülem Andres Sepp (pildil).

Ise kuuse järele minnes maksab 1-2 meetri kõrgune puu 8 eurot. «See polegi tulu teenimise projekt,» rõhutab Sepp. «Kuuse eest makstakse sümboolne summa, sest riigi vara ei tohi tasuta laiali jagada. Ja seda, et keegi läheks pere või sõpradega pidulikult puud tooma ja siis jätaks maksmata – seda inimesed ei tee.» Jõulupuuks tuuakse aasta-aastalt keskmiselt 10 000 puud.

Andres Sepp leiab, et tuua jõuluks tuppa just see pisike puu, mis nagunii tuleks viimaks maha võtta, on üks loodussõbralikumaid valikuid. «Pärast saab puu komposteerida, eks see ole tavaline looduse eluring. Minu meelest on see rohelisem kui plastkuusk – kuskilt maa seest tuleb nafta, selle töötlemine saastab, samuti lennukiga kohale toomine. See pole loodussõbralikum valik.»

«Asja mõte on siduda kuuse toomine emotsionaalse metsaskäiguga, mis oleks väiksema ökoloogilise jalajäljega,» selgitab RMK peametsaülem Andres Sepp, miks ise endale sellise jõulupuu toomine, millel puudub nagunii võimalus suureks kasvada, on mõistlik. FOTO: FOTO: Kaupo Kikkas

Kaunistame kuuseta Jõulumeeleolu tuppa toomiseks piisab ehtimisest – kuusk pole otseselt vältimatu. Jõulutuled ja ehted võib riputada ükskõik kuhu. Mõned ideed, kuidas kergelt ja kiirelt meeleolu luua: Kaunista ära kardinad.

Otsi suur kauss või kandik ja kuhja tuled ning ehted sinna sisse.

Ehita ise alternatiiv-puu okstest, riidenagist, papist, liistudest, millest iganes.

Tehispuu ostul on jumet, kui kasutad seda tõesti aastaid.