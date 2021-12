Kui kinno minna ei saa, siis need nipid toovad selle koju kätte

Kodustes tingimustes kinoväärilise filmielamuse saamiseks on ekraani kvaliteet ülimalt oluline. Uue teleri ostmisel on soovitatav pöörata tähelepanu sellele, kas teleril on isevalgustuvad pikslid, mis tagavad suurepärase värvikontrasti ja täiusliku musta värvi, mida peetakse kodukino puhul üheks parimaks lahenduseks. Sellise ekraanikvaliteediga telerid muudavad lemmikfilmide ja -sarjade vaatamise tõeliseks elamuseks, lisades sisule värskust ja uudsust.

Kui filmiõhtule koguneb suurem pere või sõpruskond, on kodukino seadistamise puhul olulised nii teleri suurus kui ka selle vaatenurk. Hea oleks valida teler, mis pakub suurepärast ja realistlikku filmivaatamise elamust iga nurga alt vaadatuna – tänapäeval on võimalik valida telereid, mille puhul võib ka küljelt vaadates näha pilti ilma oluliste moonutusteta.

Tõeliseks kinoelamuseks on soovitatav valida ka sobiv helisüsteem, mis garanteerib kolmemõõtmelise heli abil suurepärase filmikogemuse. Uusimate tehnoloogiatega televiisorite jaoks on saadaval täiendavad helisüsteemid, mis ei paku ainult kvaliteetset heli, nutikaid funktsionaalsusi ja elegantset disaini, vaid ka mugavat ühenduvust, olles suurepärane täiendus igale telerile.

Televiisori paigutamiseks on mitu võimalust, kuid tavaliselt sõltub see iga inimese individuaalsetest võimalustest ja korteri planeeringust. Teleri asukoha valimisel on oluline jälgida, et see ei satuks otsese päikesevalguse kätte – seega tasub see sättida akendest võimalikult kaugele.