Torumees leidis kiriku kadunud varanduse ja sai osa sellest endale

Texase Lakewood kirikusse torutöid teostama läinud Justin Cauley avastas pühakoja seintesse peidetud sularaha ja tšekid, mille koguväärtuseks oli 531 285 eurot. Kirik loovutab Cauleyle tänuks aususe ja suuremeelsuse eest 17 553 eurot. Tagasihoidlikku elu elava Justini sõnul on taoline rahasüst aasta viimasel kuul talle suureks toeks.

«See raha on tohutult abiks. Aina kuhjuvad arved ei tee olemist just kuigi rõõmsaks, ent täna ma nägin tunneli lõpus olevat valgust, on Justin tänulik.