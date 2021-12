Soovid päikesest energiat toota? Vaata kaardilt, kas sinu krundil on piisavalt elektrivõimsust võrku liitmiseks

Selleks, et päikesepargi omanik saaks võrku müüa oma toodetud elektrit, peab elektrivõrgus olema piisavalt vaba tootmisvõimsust. Elektrilevi kaardirakendusest saab vaadata, kas soovitud asukohas on võrgu läbilaskevõime piisavalt suur.

Kaardirakendusest on kasu ennekõike neile, kelle päikesepargi võimsus on üle 200 kW

Ainult enda tarbeks elektri tootmine vabade võimsuste olemasolu elektrivõrgus ei eelda. See on oluline ainult siis, kui soovitakse elektrit võrku müüa. Enda tarbeks saab elektrit toota ilma täiendavate liitumiskuludeta alati ja igal pool, vaja on paigaldada vaid uus kahesuunaline arvesti.

Elektrivõrguga liitujate arv, eriti tootjaliitumiste osas, on olnud viimastel aastatel rekordiline. Kui 2018. aastal oli elektritootjaid veel alla 2000, siis 2021. aasta lõpuks on võrguga liitunud juba üle 10 000 elektritootja. See tähendab, et kolme aastaga on tootjate arv Elektrilevi jaotusvõrgus viiekordistunud.

«Vajadusest tulenevalt sai loodud vabade võimsuste kaart, mis annab kõigile huvilistele ülevaate, kus ja milliste võimsuste juures saab luua uue võrguühenduse lihtsamalt. Tänu sellele on klientidel võimalik näha, kas nende krundile lähimas keskpingeliinis on vaba liitumisvõimsust. Samuti saavad päikeseparkide arendajad sama kaardi abil otsida Eestist asupaikasid, kus võrguühenduse tagamine on soodsam,» selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Varasemalt pidi klient sama info saamiseks esitama eraldi liitumistaotluse, nüüd on see võimalik paari klikiga.