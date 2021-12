Rõngu kuulsaim maja pandi müüki!

Aleviku keskel asuv kõrtsihoone on paljudele, eriti lõuna-eestlastele, tuttav. Muinsuskaitse all oleva hoone tuum on ehitatud 19. sajandi algul. Siis tegutses seal sakstekõrts. Esikülje ehitamiseks kasutati kohaliku mõisa telliselöövis põletatud kollakaid telliseid, viilkatus kaeti lamedate katusekividega ja soklikivid raiuti graniidist. Paar aastakümmet hiljem ehitati hoonele kaks tiiba, mis küll natuke hiljem lammutati, kuid taastati 1987. aastal. Ehitusel kasutati punaseid telliseid ning katus kaeti katusekividega.