Austraalias küsitakse kuue meetri laiuse maja eest silmipimestavat hinda

Eksklusiivses mereäärses Darling Pointi linnaosas asuv nelja magamistoa, kolme vannitoa, garaaži ja basseiniga luksuslik elamine on Austraalia meedias palju tähelepanu saanud. Kitsaid maju on seal maal ka varem müüdud, kui sellist hinda pole niivõrd kummalise hoone eest veel küsitud.

Maja oksjoniga tegeleva kinnisvarabüroo Ray White Eastern Beaches on maja hinnanud 15,5 miljoni Austraalia dollari ehk 9,8 miljoni euro peale. Kohaliku meediakanali 7news kirjutab, et maja müüakse ilmselt maha veelgi kõrgema hinna eest, kuna ka Austraalias on kinnisvara hinnad lakke sööstnud.