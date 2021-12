TTJA tuletab meelde, et avalike kohtade katused peavad olema jääst puhastatud

«Detsembrikuu ilmaolud, kus maha on sadanud märkimisväärne hulk lund ning ilm on külm, on juba praeguseks tekitanud linnapildis olukorra, kus halvasti soojustatud katusega hoonetel, mille puhul hoones olev soojus liigub katuse kaudu välja, on tekkinud katuseräästa külge kohati poolemeetrised jääpurikad. Lisaks jääpurikatele tekib sellistel hoonetel tavapäraselt jää ka katusekatte ja selle peal oleva lumekihi vahele, mida ei ole palja silmaga näha,» sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Kõnniteede ja teiste avalikult käidavate kohtade äärsed katused (sh katuseräästad) peavad olema jäävabad ning ei tohi kujutada ohtu seal all liikuvatele inimestele või seal all viibivale varale (nt autod). Oht õnnetustele suureneb sulailmadega, mil jää ja lumi hakkavad katustelt alla libisema.

TTJA paneb südamele, et katuseräästad peavad olema ohutud igal ajahetkel. Majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda. Kaasomandi puhul vastutavad omanikud ühiselt. Jää tuleb õigeaegselt ja korrektselt eemaldada! Madalamate hoonete puhul võivad omanikud ka ise jääpurikad alla lüüa, kui tööde läbiviimise hetkel on ohutsoon piiratud ning veendutud, et seal keegi ei viibi. Küll aga tuleb sellisel juhul jälgida, et purikate eemaldamise käigus ei lõhutaks katusekatet või vihmaveesüsteemi.