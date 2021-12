Vaata, mitmendal kohal Tallinn maailma roheliseimate linnade järjestuses on

Uuringust selgub, et Tallinnas moodustavad haljasalad linna kogupindalast 48 protsenti, mis on kõrgem kui maailma linnade keskmine 41 protsenti ning Euroopa keskmine 47 protsenti. Puudega on kaetud koguni 40 protsenti Tallinna linnast, mis on oluliselt rohkem kui maailma linnades keskmiselt – 25 protsenti – ning Euroopa linnades keskmiselt – 28 protsenti.