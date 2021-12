1938. aastal ilmunud ajakirja Jutulehe vahel ilmunud erileht Kodune Elu pajatab ja õpetab, nagu nimigi ütleb, elust koduseinte vahel. Erilehe vahele pandi kirja põnev artikkel neile, kes jõulukingiideid otsivad. Loe, ehk leiad ka ise siit mõne hea idee.

Jõulukingid omal jõul

Kinkimine valmistab rõõmu! Kingitus ja head soovid peavad südamest tulema, ja efekt on seda suurem, kui kingitusese on oma valmistatud.

Et see samal ajal on ka odavam, sellele mõtleme vähem, eriti jõulukinke valmistades. Kuid kindel on, et suurimat rõõmu valmistavad kingitused, mis on hoole ja armastusega tehtud ja mille valmistamisel on vaeva nähtud. On ju palju kergem panna paar krooni poeletile ja öelda: «Ma soovin seda või seda ...»

Olge veendunud, et kingisaaja on meeldivalt üllatunud, et nägite tema pärast vaeva.

Sellepärast asuge kohe tööle. On veel aega, kuigi mitte liiga palju. Pole ju kunagi jõulude lähenedes aega üleliia. Allpool käsitame mõnd pisiasja, mille valmistamine ei võta palju aega ega nõua erilist oskust.

Padi väsinule.

Padi, jah, kuid mitte selline, mille väljaõmblemine vajab kuid, võib-olla terve aasta aega. Ei, vaid ülipehmest kassinahast, mis on väga dekoratiivne. Ühe padja jaoks vajate kaks nahka. Täiteks võib võtta kapokki või sulgi – esimene on, nagu kõigile teada, odavaim.

On teil mõni tuttav, kes omab auto, siis valmistage nahkpadi. Näiteks, siledast tumerohelisest nahast; lõigake autonumber kollasest vahariidest ja kleepige ühte padja nurka. Daamile, kes armastab palju lugeda ja end seejuures mugavalt tunda, valmistage väike roosa siidiga kaetud padjake, millele lugedes võib kukalt toetada.

Uus moodus paberikorvi valmistamiseks.

Ostke lambiärist raudtraadist paberkorvikujuline alus, kas kandiline või ümmargune. Keerutage ühevärvilisest pesuniidist või musliinist ribad ümber traatide, siis katke korv mustrilise sitsiga, täpselt samuti kui lambivarju valmistades.

Ja kuna olete niikuinii äris, siis ostke juba korraga ka traadist kolmnurk. Katke see kollasega lõikepaberiga, nii et seda võib tarvitada laual paberist suurättide alusena. On teil annet, siis joonistage sellele midagi või lõigake paberist välja ja asetage peale.

Kaks kingitustekorvi.

Esimene on määratud rohtaia omanikule. Selleks sobib harilik suur laastudest korv. Katke see seestpoolt rohurohelise vahariidega ja õmmelge see niineribadega ülemise serva külge kinni. Korvi pange, näiteks: paar aiatöökindaid, aiatöökäärid või mõni muu aias tarvisminev tööriist ühes mõne ilusa roosiga. Roosid mõjuvad kindlasti inspireerivalt igale rohtaia omanikule.

Nõudlikumaile võiks kinkida väike ilus korvike mõne seebiga. Otsige, ehk leiate sidrunite meenutavaid seepe. Korvi sanga külge kinnitage roheline siidlint.

Võib ka täita korvi punaste õuntega, mida enne korvi asetamist söögiõlise lapiga hõõruda, et nad ilusa läike omaksid. Õunte vahele võib pista mõni kuuseoks ja sanga külge kinnitada lint või kunstlikult valmistatud jõuluroos või mis keegi suudab välja mõelda.

Kuunlad ja puulusikad.

Jäme, ilus küünal siidlindi ja väikese jõuluvanaga on ka kena moodus häid pühi soovimiseks. Ilus kingitus on mitu värvimata puulusikat punase siidpaelaga ühendatult ühes ja martsipanist pudrukausikesega, mida kindlasti leiate mõnest kompvekikauplusest.

Söödav lillepott.

Kui juba kord on juttu martsipanist, võiks osta veidi mandlimassi ja sellest suhkruga segatult väike lillepott vormida. Täitke pott šokolaadiga, mis kujutab mulda. Pott ise pakkiga tinapaberisse ja istutage lillepotti sile puutikk, mille otsa pistke kandeeritud aprikoos. Siis veel kaks helerohelist martsipanlehte varre külge, ja valmis ongi väike ilus taim, mis sobib kinkida mõnele maiustusi armastavale sõbratarile. Köitke tüve külge kaardikene taime ladinakeelse nimetusega: «Apricosus krumelurus. Palutakse mitte kasta.»

Pidulik põrsake.

Ostke üks siga. Ta võib olla päris lihtne, värvimata, savist painäoga põrsake. Ja muutke see lihtlabane siga harulduseks ja eriliseks sel teel, et maalite lilli ja lehti peene pintsli ja vesivärvidega põrsakese seljale. Joonistus olgu nii lihtne kui võimalik: väikesed neljalehelised punased lilled kollase südame ja roheliste lehtedega, mis tõmmatakse ainsa pintslitõmbega. Ei pruugi olla kunstnik, et sellega toime tulla; kui me ei saavuta muud, siis on efekt vähemalt lõbus. Kui soovite, asetage šokolaadist kuldraha sea seljaavausee ja siduge lint ümber kaela.

Väikesed jõulupärjad.

Kas tunnete immortelle – väikesed surematud – nii on nende nime tähendus? Need on üliväikesed lilled, lilla, kollast, valget ja roostepunast värvi. Nendest võib peene metalltraadi abiga ilusaid väikeseid pärgi. Valige ja koostage värvid isikliku maitse kohaselt, ja kui pärg valmis, sõlmige selle külge läikiv siidlint, et kingisaaja võiks rõõmuhüüatusega (loodame) ilupärja kohe kõige sobivamasse kohta üles riputada. Immortelle võite jõulueel osta igast lilleärist.

Vahariidest manžetid virgale.

Tunnete mõnda daami, kes kirjutab või joonistab (ja seda teeb kindlasti igaüks vahetevahel), siis õmmelge temale paar ilusaid vahariidest manžette. Meelsasti punase- ja valgeruudulisest vahariidest, punaste kantidega. Need kaitsevad käiseid ja see, kes eelistab heledaid pluuse, on selle kingi üle kindlasti üliõnnelik.

Raamatu vahemärk raamatusõbrale.

Raamatusõber vihkab «eeslikõrvu» ja ta ei pane meelsasti raamatut «näoga» alaspidi. Pigemini ta unustab järje. Temale tehke kaks vahariidest südant, üks must, teine punane. Lõigake südamed kahekordsest vahariidest, pange veidi vatti kahe korra vahele ja õmmelge siis kokku. Punane süda mustade pistetega, must – punaste pistetega. Ühendage need punase keerutatud nööriga ja vahemärk ongi valmis. Kuid olge ettevaatlik, kui levitate südameid oma ümbruskonnas, et teist valesti aru ei saada.

Väikesed pesupalid lilledega.

Minge tündersepa juurde ja tellige kaks miniatuurset pesupali käepidemete ja raudvitstega, täpselt nagu «õigedki».

Istutage nende sisse punaseid tulpe, hüatsinte või jõulutäht, katke muld samblaga ja kingitus on valmis. See kingitus valmistab kindlasti rõõmu, kuna ta on huvitav ja uudne.

Rääkides pesupalist, siis olen kord näinud punast põlle tohutu suure taskuga. Te ehk juba aimate, et tasku oli pesupalikujuliselt lõigatud. Kollasest riidest varrepiste tähistas servi ja pealeõmmeldud triibud imiteerisid raudvitse. See oli huvitav põll – kuid sellegi poolest väga praktiline.

Telefonikataloog ilusas köites.

Valmistage paar ilusat telefonikataloogi-suurust kaant. Kleepige papp läikepaberiga üle või katke chiniz'iga. Peale kleepige nahkmonogramm. Siseküljele tehke lamedad taskud, kuhu kaaned sisse mahuvad. Kaani võib kantida kitsaste lakkribadega. See ei vaja erilist vilumust, kuid resultaat on hea. Väikeseid nahatükke ostate odavalt mõnest nahakauplusest.

Veidi iluraviks.

Võib-olla on teil mõni eriala, millega saate jõuluks sõpru rõõmustada. See ei pruugi ju alati olla midagi söödavat. Praegusel ajal, mil erilist rõhku pannakse välimusele, on ju nii palju võimalusi. Hea koduvalmistatud vannisool on oivaline kingitus, või ka pudel näovett. Selle valmistamine on kerge ja huvitav. Ostke apteegist 100 gr roosivett, 60 gr hamamelisvett, 25 gr puhast piiritust segatud 1½ gr alumi ja 20 tilga bergamotõliga. Kõik see segatakse teile apteegis valmis. Laske segu paar päeva seista ja kallake siis ilupudelisse, mis on just nii suur, et saaks täita, ja sõlmige siidpael pudelikaele ümber. See teeb õnnelikuks, võite kindel olla. Meil, naistel, on nõrkus meelitamiste vastu.

Rõõmsaid jõulupühi – head uut aastat!