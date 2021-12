Kuidas saab kiiresti ja mugavalt elektrihinda kontrollida?

Eesti idufirma Gridio loodud veebilehekülg elektrikell.ee annab kiiresti ja mugavalt infot elektri turuhinna kohta. Lisaks soovitab lehekülg seda, mil on kõige taskukohasem aeg elektriseadmed huugama panna ning kui palju odavam see hetkehinnast on.

Eesti Energia mobiilirakendus on küll mugav, kuid see tuleb esmalt telefoni alla laadida. Ettevõtte klientidel on võimalik oma elektritarbimisel hoolega silm peal hoida, kuid börsi hetkehinna näevad ära kõik, kes seda soovivad. Selleks tuleb rakenduse käivitamisel vajutada ekraani all olevale nupule «Demoversioon».