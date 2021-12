UUED TRENDID ⟩ Tõuksirendist walk in garderoobini: millised on Eesti koduotsijate soovid ja ootused?

Eestis ja Bulgaarias elukondlikku kinnisvara arendava Miko Niinemäe toob oma sõnade kinnituseks kohe kaks näidet: kui hea ühistranspordiühendus on koduostjatele alati olnud oluline ja on ka tulevikus, siis uue trendina on aina aktuaalsem ka tõukerataste ja sõidujagamisautode rendivõimalus antud piirkonnas.

«Tegu pole muidugi kõige olulisema kriteeriumiga, kuid kahe sarnase valiku puhul võib just see saada otsustamisel kaalukeeleks.»

Muutused magamistoas, köögis ja tualettruumis

Mis on veel muutunud koduotsijate eelistused valiku tegemisel ja mida on hakanud arendajad teisiti tegema? Niinemäe toob välja tubade pindalad.

«Aja jooksul on magamistubade ruutmeetrid natuke vähenenud ja elutoad selle arvelt pinda juurde saanud. Kui vaadata eelmise buumi aegseid arendusi 2000. aastate esimeses kümnes, siis magamistoad olid enamjaolt vahemikus 14-18 ruutmeetrit, nüüd tehakse pigem 10-14 ruuduseid, mille juurde on tekkinud walk-in garderoobid,» selgitab Niinemäe ja toob välja veel ühe trendi: Üha vähem on magamistubades televiisoreid. Me paneme küll paneme valmiduse, aga kliendid ei kasuta.

Mis tähendab, et on hakatud pigem hindama koos perega olemist ühisel alal ja seega on ka suurematel elutubadel ostjate jaoks väärtus. Samas pole Niinemäe kinnitusel käiku läinud trend, mille tulekut - õigemini taastulekut - on vahelduva eduga prognoositud: et köögist saab jälle täiesti eraldi ruum.

«Uusarendustes on siiski köök ja elutuba üks ruum, söögitegemise koht viiakse võimalusel näiteks nurga taha, et kokkamine ei käiks päris keset tuba. Aga tegemist on siiski ühe avatud ruumiga. Meil on mõnes arenduses olnud võimalik köök ka päris eraldi uksega kinniseks ruumiks ehitada, aga ostjad pole seda soovinud. Kuna köök on kodu süda, kuhu inimesed kipuvad kokku koonduma, siis on parem, kui köök siis avatud, nii ei teki kitsasse kohta troppi, köögis saab rahulikult toimetada ning samas on kogu seltskond siiski samas ruumis koos ning kõik saavad melust osa. Nii et see aeg, kus köök oli päris eraldi, ilmselt vähemalt niipea küll tagasi ei tule,» arvab kinnisvaraarendaja.

Pesemisvõimalustest rääkides kinnitab Miko Niinemäe, et pigem eelistatakse vannile dušši kui väikeste lastega pered välja jätta. «Pered tahavad ka mitut tualettruumi, sellepärast ehitatakse ka päris palju 3-toalisi kortereid juba kahe WC-ga, kus ühes siis ka pesemisnurk. Rohkema toaga korterite puhul on arvestatakse juba kahe WC/pesuruumiga ja mõnikord soovitakse, et ühes neid oleks dušš ja teises vann,» tutvustab arendaja koduostjate valikuid.

Koroona mõju - kodus olgu ruumi