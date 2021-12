SÕNA EKSPERDIL ⟩ Juba sel nädalal tuleks katustelt lund rookida

Lumerookimise vajaduse määramise muudab keerukaks see, et pole ühte kindlalt numbrit, kui paks lumekiht on katusele ohtlik. Esiteks sõltub lume koormus konstruktsioonidele katuse kaldest ja kujust. Näiteks kui Eestis kehtivate ehitusnormide järgi peab katus kannatama olenevalt piirkonnast lumekoormust 125-175 kilogrammi ruutmeetrile, siis sümmeetrilistel kuni 30° viilkatustel korrutatakse need normid läbi teguriga 0,8. Mida teravam on viilkatus, seda väiksem on ka lumekoormus kuni 60° kaldeni, kus lume raskuse mõju katusele puudub, kirjutab katusetootja BMI Monier müügijuht Erkki Tepper.

Teiseks ei ole lume enda tihedus ja kaal püsiv näitaja, vaid see muutub olenevalt õhusoojusest ja lumesajust möödunud ajast. Kui värske lumi kaalub ainult 100 kg kuupmeeter, siis tunde ja päevi seisund lumi juba 200 kg, nädalaid ja kuid seisnud lumi 250–350 kg ning märg lumi koguni 400 kg/m3.

20-25 sentimeetrit lund vajab rookimist

Lund võiks katuselt eemaldada siis, kui lumekihi paksus on 20–25 sentimeetrit. Kohev värskelt sadanud lumi iseenesest katusele muret ei tekita, kuid piisab vaid tulla märgadel sulailmadel ning sellise lumekihi kaal on juba 125 kg ruutmeetrile. See näitaja aga läheneb katuse kandevõime arvutuslikele piirmääradele, mida kindlasti ületada ei ole mõtet.

Piirnormi lähedale ei tohiks lasta lumekihil kasvada ka seepärast, et enamasti ei jagune lumi katusel ühtlaselt ning nii võib väga kergesti tekkida katusele piirkondi, kus konstruktsioonide arvutuslik kandevõime on juba ületatud. Viimase lisakoormuse annab ka katusele lund rookima läinud inimene, kes koos varustusega kaalub kindlasti üle 100 kg. Selle määra võrra on suurem raskus igal ruutmeetril, kuhu lumerookija parajasti astub.

Töö praktilise poole pealt tuleb arvestada, et seisnud ja märga lund on suurema kaalu tõttu raskem katuselt eemaldada. Samuti jäätub lumi külmakraadide ja sulailmade vaheldumisel ning nii seda veelgi raskem katuselt alla saada.

Kõige ohutum töövahend on hari

Kõige parem töövahend lume eemaldamiseks on teleskoopvarre otsas olev hari. Kui kivikatusel võib lund eemaldada ilma servatugevduseta vineerlabida või plastist lumekühvliga, siis bituumenkatustel tuleb nende tööriistadega olla ettevaatlik ning jätta katusele kaitseks 10-sentrimeetrise lumekihi. Kergemat lumekihti võib proovida eemaldada ka lumepuhuriga, kuid kui näiteks tugevad tuuled ja tuisuilmad pole lund katuselt alla toonud, siis ei suuda seda ka puhur.

Viilkatusel tuleb lund lükata mööda katusekallet ülevalt alla, kuna nii ei vigastata katusematerjali ühendusi. Lamekatusel tuleb lumi katuselt ettevaatlikult alla kühveldada. Jää saab katuselt eemaldada sulatavate ainete või kuuma vee abil, mitte kunagi ei tohi seda aga teha kraapides.

Kriitiline koht on korstnatagune