10 huvitavat säästunippi kaasmaalastelt

Perekooli foorumi usinad Käod jagavad omavahel raha säästmise nippe. Foorumile omaselt on ka selle postituse all läinud tuliseks aruteluks, kuid selle vahelt leiab nii mõnegi huvitava säästunipi. Siin on kümme põnevat nippi, mille abil Käod raha kokku hoiavad: