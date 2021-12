MAABLOGI ⟩ Rukkileib laual toob tervist ja turvalisust

100 grammi rukkileiba sisaldab 6-8 grammi naturaalvalku. Asendamatute aminohapete osatähtsus üldvalgus ja aminohapete omavaheline vahekord on rukkil parem kui nisujahul. Rukkivalkude aminohappeline koostis on inimorganismile soodne, sest võrreldes nisuvalkudega leidub rukkijahus rohkem asendamatud aminohappeid, lüsiini ja treoniini.

Mineraalainetest on rukkileivas olulised kaalium, magneesium, fosfor, tsink, kaltsium, raud ja seleen. Eriti vajalikud on magneesium ja kaalium, mis koos tsingi ja seleeniga aitavad kaasa südame- ja veresoonkonna haiguste, eesnäärme healoomulise suurenemise ja suhkurtõve vastases profülaktikas. Rukis omab vähitekitajate suhtes pärssivat toimet, kuna sisaldab antioksüdante (tanniin, alküülresortsiin, fütiinhape).

Oluline tähtsus rukki keemilises koostises on kiudainetel, mis on vajalikud soolestiku töö reguleerimiseks ja vere kolesteroolitaseme hoidmiseks. Toitumissoovituste kohaselt peab inimene toiduga saama 20–25 g kiudaineid päevas. Täisterajahust rukkileiva 100 g kuivaines on umbes 10 g kiudaineid, seejuures u 2 g ligniini. Seega vajaliku päevase kiudainete koguse saame 150–200 g rukkileiva söömisel.

Traditsioonilise rukkileiva kõrval valmistavad pagarid ka peenleiba, vormileiba, põrandaleiba ning koorileiba. Neist tervislikem on täisterajahust valmistatud rukkileib. Rukkipüülist valmistatud peenleib on tagasihoidlikuma toitainesisalduse ja kõrgema kalorsusega. Parimaks loetakse juuretise baasil valmistatud leiba, mis on kergemini seeditav ja millest on toitaineid parem omastada.