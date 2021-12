PIPARKOOGIMAANIA ⟩ Sellel nädalal avatakse aasta lõbusaim kunstinäitus, kus kõik on piparkoogist

See aasta on pisut teistsugune, sest kõik tööd on avamispäeval veel praktiliselt ahjusoojad. Kui tavaliselt eelneb Piparkoogimaaniale mitu kuud ettevalmistust, siis seekord küpses otsus näitus avada vaid 2 nädalat tagasi. Galeriist võib leida nii ajaloolisi muusikainstrumente, pop-ikoone, vinüüle, kasette, postreid tuntud lauljatega kui ka piparkoogiks muundunud helilaineid. Spetsiaalse muusika väljapanekule on loonud Janek Murd.