Varastatud WC-potist köögitehnikani: kurikaelad tühjendavad ehitusjärgus maju

Kahjud on suured

Uusehituse esindaja Toni kirjeldas, et ühelt objektilt viidi vahetult enne sisse kolimist minema kogu köögitehnika (külmkapp, pliit, ahi) ja pesumasin. «Need polnud odavad seadmed, kahju oli ikka neli kuni viis tuhat eurot koos lõhutud uksega,» sõnas ta.

Toomas on töötanud mitmes erinevas ehitusfirmas, näiteks Reintar ja Starff. Temagi meenutas, et paar aastat tagasi lõppviimistluse käigus, kui majja oli paigaldatud juba kraanikauss, segisti ja WC-pott, tassisid vargad viimased kaks lihtsalt minema. «Tõenäoliselt oli sel korral vargaks keegi ehitajatest, sest objektiga tegelesid mitme firma ehitajad,» ütles ta.

Kaubaks lähevad ka tööriistad

Samas on ka mitmeid juhtumeid, kus uksest murtakse sisse ja viiakse ära vedelema jäetud tööriistad. «Ma ütlen töömeestele alati, et võtku kõik asjad alati kaasa. Mõned panevad oma seadmed ketiga kinni,» sõnas Toni.

Toomas nentis, et ka tema on mitmel korral tööriistadest ilma jäänud ja siinkohal oleks ainukeseks päästerõngaks valveteenus.

Vargust on lihtne toime panna

Vargad kasutavad ära soodsaid võimalusi, et objektile tungida. «Viimase aja trendina võime välja tuua, et vargad otsivad ehitussoojakute ligiduses mati alla või mujale ukse lähedusse peidetud võtit, millega saavad siis lihtsa vaevaga ehitustehnikale ligi,» nentis Ida-Harju politseijaoskonna juhtivuurija Jan Lants .

Kindlasti tuleks inimestel ka ehitustehnikat ostes mõelda, milline on selle päritolu. «Kuritegudega on ikka nii, et kui kaubal pole nõudlust, kannatab ka pakkumine,» märkis Lants.