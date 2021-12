PILDID ⟩ Võrumaal ootab käsitööna valminud üliäge palkmaja uut omanikku

Maja on unikaalne ning valmistatud taastuvatest materjalidest, mis tagatakse läbi säästliku tootmise ning ei koorma keskkonda. Majas on tervisele kasulik sisekliima ning loomulik õhuniiskus, mis saavutatakse läbi naturaalsete materjalide valiku ning läbi jätkusuutliku mõtteviisi. Kõik palgid on tahutud käsitsi, uksed ja aknad on valminud samuti käsitööna. Imetabane elamispaik vahetab omanikku 319 000 euroga.