PILT SELGEKS ⟩ Eesti pottsepp avaldab suurimad vead, mida ahju kütmisel tehakse

Vingugaasi kohta öeldakse sageli nähtamatu vaenlane, sest erinevalt suitsust on vingugaas lõhnatu ja värvitu, mistõttu ka raskesti tuvastatav. Vingugaasimürgistuse sümptomid võib segamini ajada tavalise peapöörituse või kõhuviirusega, mille korral inimene saab aru, et tal on midagi viga, aga ei suuda täpselt tuvastada, mis.

Väldi levinumaid kütmise vigu

Kuigi kütteperioodi alguses pööravad nii Päästeamet kui ka kindlustusseltsid igal aastal tähelepanu erinevatele ohtudele ja käitumisele, siis ahju kütmise kohta levib siiani palju eriarvamusi. «Igas kodus tuleks kütmisel lähtuda eelkõige ahju või kamina spetsiifikast ja sellest, mida tootja ette näeb. Oma küttekolde kütmise spetsiifikat tasub uurida ka korstnapühkijalt või pottsepalt,» soovitas Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.

Pottsepp-meister Anti Nöör rõhutab, et külmade talveilmadega on oht ahju üle kütta, mille tulemusena võivad tekkida praod ahju vuukidesse või isegi kividesse, mille kaudu võib vingugaas tuppa tungida. Vingugaasi oht on ka liiga varajase siibri sulgemise puhul. «Paksuseinaliste ahjude puhul hakkab kuumus välisseinani jõudma alles siis, kui küttematerjal on põlenud ning siiber suletud. Ei pea kütma nii kaua, et välissein oleks käega katsudes kuum,» ütles Nöör.