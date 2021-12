ÜLEVAADE ⟩ Novembris olid Tallinna korteriturul rekordilised nii hind kui tehingute koguarv

«Viimati tehti Tallinnas ühe kuu jooksul nii palju tehinguid 2006. aasta sügisel, vaid loetud kuud enne seda, kui kinnisvaraturg järsult langema hakkas. Oluline on mõista, et tänane olukord on siiski oluliselt erinev, sest nii arendajad kui rahastajad on toonasest just riskide maandamise osas palju õppinud,» rõhutas 1Partner Kinnisvara just Martin Vahter ning viitas, et 15 aastat tagasi oli korterite aastane hinnatõus uskumatud 50 protsenti, aga praegu jääb see ligikaudu 10-15 protsendi vahemikku.