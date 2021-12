Vaata, milline näeb välja maailma kalleim advendikalender!

Anonüümseks jäänud šveitsi perele loodud kalender on täis luksuslikke tooteid, millest paljud vaid unistada võivad. Akende tagant võib leida hirmkalleid käekelli, juveele, kunstiteoseid ja palju muud, vahendab NY Post. «Klient ütles, et neil on uuel aastal plaanis igal kuul üks reis ette võtta. Seega soovisid nad, et iga akna tagune sümboliseeriks reisisihtkohta,» rääkis Wingham väljaandele SWNS. See on ka põhjuseks, miks advendikalendris on 24 akna asemel hoopis 12 akent.