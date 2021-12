VIDEO ⟩ Lumekoristus Venemaa moodi

Lume koristamise masinad võivad olla väga efektiivsed, kuid see eeldab, et masina operaator oma pead kasutab. Tolku pole miskit, kui üles pillutud lumi plärtsti maha tagasi langeb. Täpselt nii juhtus Venemaal, kus lumekoristusmasin kraapis lume maast üles, kuid selle asemel, et see eesoleva veoki kasti loopida, lendab lumi rõõmsalt maha tagasi. Tööd jätkub nii kevadeni!