TEE MÄRKMEID ⟩ Kuidas vähendada elektri tarbimist?

Uue maja valijatel on võimalusi rohkem õigete otsustega vähendada märkimisväärselt elektritarbimist, valides energiasäästlikke, põhjalikult projekteeritud kütte- ja ventilatsioonisüsteeme ning soojuspidavate tarinditega kvaliteetselt ja funktsionaalselt planeeritud maja. Kui koduvahetus ei ole päevakorras, siis on võimalik ka väikeste muudatuste ja harjumustega vähendada elektri tarbimist.

Lülitades välja kaks 100-vatist pirni kaheks tunniks päevas on võimalik kokku hoida 15€ aastas. Kõige mõistlikum on kõik pirnid vahetada välja LED-pirnide vastu.

Aknakatteid targalt kasutades on võimalik vähendada nii küttevajadust külmade ilmadega kui ka jahutusvajadust kuumade ilmadega. Mõistlik on talvel hoida päevasel ajal lõuna ja läänepoolsed aknakatted avatuna ning päikese loojudes kinni katta. Selliselt on tagatud päikse maksimaalne küttetegur ja öisel ajal täiendav soojapidavus.