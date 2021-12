PILDID ⟩ Pärnumaal müüakse piltilusat rehielamut

Tegu on klassikalise rehielamuga, kus ühel pool asuvad pererahva eluruumid ja teisel pool laut ning rehealune. Säilitatud on rehealune ja eluruumid, laudaosas on osaliselt säilinud paekivimüürid.

Majale on paigaldatud uus plekk-katus, vahetatud aknad, toestatud ära palgid, majja on toodud vesi puurkaevust, rajatud pesuruumid ja WC. Eluhoone on valmis kasutamiseks, kuid nagu kõik vanad talud, vajab ka see hoone edaspidigi palju hoolt ja tähelepanu.