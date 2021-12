Paldiskis müüakse krõbeda hinnaga mikromaja

Linna serval privaatses männimetsatukas asuv maja, mille nimi on Viking villa, on ehitatud sel aastal. Tegemist on väga moodsa hoonega, mis on eelkõige mõeldud suvilaks. Nädalavahetusel linnast välja saamine ja värske õhu hingamine on ju paljude unistus. Seda eriti, kui suvila jääb Tallinnast 40 minutilise autosõidu kaugusele.