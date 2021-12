Viimsi kasvab! Eesti kõige uuenduslikumasse elurajooni luuakse 176 perekodu

Uus arendus koosneb 101 eramajast, 29 ridaelamuboksist, 46 korterist, lasteaiast, puhke-, sportimise- ja rekreatsioonialadest ning paljust muust, mida üks perekond eluks vajab. Kui siiani on olnud paljude uusarenduste praktika inimeste raamidesse surumine tüüplahenduste näol, leiab Avalon, et inimese kodu on peegeldus temast endast ja arendaja ei saa öelda, milline lahendus on ainuõige.