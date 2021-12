Miks ei ole tark betoonist kõnniteel lund soolaga sulatada?

Soola kasutamine lume sulatamiseks on küll lihtne, kuid võib selle all olevale betoonile palju kurja teha. Lume sulamisel imendub vesi betooni sisse ning temperatuuri langedes see jäätub. Jäätudes vesi paisub ning praod, mille sisse see sattus muutuvad suuremaks. Lisaks põhjustavad jääsulatajad nagu naatriumkloriid, magneesiumkloriid ja kaltsiumkloriid betooni korrosiooni.