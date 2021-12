VIDEOEKSPERIMENT ⟩ Üürnikud pelgavad omanike seatud tingimusi

Kortermajad Tallinna kesklinnas. Pilt on illustreeriv. FOTO: Sander Ilvest/Postimees Grupp

Luminori läbiviidud uuringust selgus, et üle poole Eesti elanikest nimetas üürimise oluliseks puuduseks erinevaid omaniku poolt seatud tingimusi, millest tuleb kinni pidada. Samuti näitab panga lõbus sotsiaalne eksperiment, et elanikud on ettevaatlikud ega taha kodu üürida, kui omanik seab üürnikule kummalised tingimused.