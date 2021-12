Askeetliku väljanägemisega tuba ei tundu just kuigi õdus, kuid noormehe hoolikalt paigaldatud «dekoor» lisab hallile toale kübeke kodust vürtsi. Ka meil asuvad ühiselamu toad näevad enamasti sellised välja.

Postituse kommentaariumis on läinud hoogsaks aruteluks, kuidas antud ruumi kodusemaks teha. Tudengil soovitatakse näiteks investeerida mõnusasse vaipa või näiteks osta mõni toataim. Ka tõstatatakse küsimus, miks aknal kardinat ees ei ole. Põhjamaine suvepäike sirab ju keskööni. Veel saab noormees nahutada selle eest, et tema tuba sassis on.