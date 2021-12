Tartu mänguasjamuuseumi mängutuba muutus imeliseks jõulutoaks

Hubases jõulutoas on võimalik nii meisterdada, pere ja sõpradega koos mängida kui ka jõulupuu all peagi kohale jõudvast jõuluvanast unistada. Advendipühapäevadel on jõulutuba täis magusat piparkoogilõhna ja ühel pühapäevadest saab koguni aimu sellest, milliste piparkookidega võtavad jõule vastu kõige kuulsama piparkoogilinna elanikud. 12. detsembri hommikul toimub seal nimelt eriline Toruni präänikute töötuba, mida juhendab Krzysztof Lewandowski kuulsast Toruni präänikuajaloomuuseumist. Töötoa toob Tartusse Poola Vabariigi Suursaatkond.