Muutuvad ilmaolud nõuavad libedusetõrjel erilist hoolsust

Kõige hullemad ongi talvel just sellised ilmad, kus paari soojakraadi või nulli piiresse jääv temperatuur öise külmaga vaheldub – see tähendab, et lumemassid hakkavad sulama ja majaesised kõnniteed muutuvad juba paari tunniga ülimalt libedaks, tuletab Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige Urmas Mardi kõigile meelde.