Pärnu jõe kaldale võib lähiaastail kerkida suur elamupiirkond

Uus Maa Ärikinnisvara OÜ korraldab aadressil Suur-Jõe 48 asuva 25 639 ruutmeetrise äri- ja tootmismaa kinnistu enampakkumise, mille praeguseks omanikuks on Nordic Fibreboard AS-i tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ.

«Suur-Jõe 48 arenduskinnistu asub kauni Pärnu jõe kaldal, aktiivses elupiirkonnas ja linna südamest vaid jalutuskäigu kaugusel,» kommenteerib Uus Maa Ärikinnisvara investeerimisosakonna juht Danel Talpsepp. Tema sõnul on piirkond väljakujunenud infrastruktuuriga alas, mis teeb liikumise mugavaks ja kiireks.

Hetkel asuvad kinnistul vanemad tootmis- ja kontorihooned. 2017. aastal algatatud detailplaneeringuga soovitakse kinnistu sihtotstarbe muutmist tootmis- ja ärimaast elamumaaks. Vastavalt 2021. aastal kehtestatud üldplaneeringule on kinnistu otstarveteks määratud väike- ja korruselamute, üldkasutatavate ehitiste ning äri ja teeninduse maa-ala.

Praegu on detailplaneering vastuvõtmise eelses seisus, millele järgnevad planeeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu. Planeeritud on kuni 4 maapealse elukorrusega korterelamud ja ärihoone. Pakkumuse alghind on 2,5 miljonit eurot.