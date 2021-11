Ka kuninganna loeb sente: Elizabeth II valis elektri kokkuhoiuks just sellise viisi

Olete üllatunud, et isegi 600 miljoni dollari suuruse netoväärtusega Inglismaa kuninganna on kokkuhoidlik? Just nii aga on.

Kirjanik Phil Dampier avaldas oma raamatus «What’s In The Queen’s Handbag and Other Royal Secrets», et kuniganna on rahaga tegelikult äärmiselt ettevaatlik ja loeb sente. Ühe näitena tõi Dampier välja selle, et Elizabethil on käekotid, mis on tal olnud juba 30 või 40 aastat ning mida ta kasutab siiani.