Roosaka lima näol on enamasti tegemist bakteriga, mida tuntakse ladinakeelse nimega Serratia marcescens. Sellele bakterile meeldib niiske ja soe keskkond, seega leiab seda bakterit kõige tõenäolisemalt just vannitoast.

Minevikus arvati, et tegemist ei ole inimtervisele ohtu kujutava bakteriga, kuid nüüd on see bakter tunnistatud oluliseks patogeeniks, mis võib põhjustada näiteks kopsupõletikku, haava- ja kuseteede infektsiooni. Seega on mõistlik bakterid esimesel võimalusel hävitada, kirjutab RD.