KINNISVARAPORTAAL ⟩ Tallinna majade eest tahetakse aastatetagusest 12 protsenti kõrgemat hinda

Elamispindade müügipakkumise vähenemise taga kinnisvaraportaalis KV.EE on eelkõige aktiivne ostjaskond. Ostjatel on raha – nii oma raha kui lisafinantseerimist pangalaenude toel. Samuti on ostjatel julgust ja tahtmist osta. Üldine meelsus on, et parem omada laenu ja kinnisvara kui inflatsiooni käes põlevat raha kontol. Tehingu tegemist soosib kindlustunnet andev tugev tööjõuturg ehk töökohtade olemasolu ja mulluse koroona-jõnksu järel taas oodatavalt kiirelt kasvavad palgad.