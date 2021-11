Too jõulupuu riigimetsast!

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul on jõulud koosolemise aeg ning pere või sõpradega ühiselt ette võetud retk metsa jõulukuuse järele loob kõigile rahuliku ja hea jõulumeeleolu. RMK pakub riigimetsast jõulukuuse toomise võimalust juba alates 2008. aastast, et aidata elus hoida meie kaunist pühade traditsiooni.

Kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil pruuni tooniga välja toodud ja piiritletud ning ka looduses valdavalt siltidega tähistatud.

Kuuse eest tuleb maksta enne selle maha võtmist, tasudes mobiili- või pangamaksega. Kuni meetrine jõulupuu maksab 3 eurot, 1-2meetrine 8 eurot ning 2-3meetrine 13 eurot. Osta saab ka kõrgemaid kuuski, mille hinnad on välja toodud RMK kodulehel. Makse tegemist tõendav SMS või maksekorralduse kinnitus peab metsas kaasas olema – seda võivad kontrollida pisteliste reidide käigus RMK ja Keskkonnameti töötajad.