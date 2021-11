Miks ameeriklased oma jõulupuudele kurke topivad?

Rahva seas levib kolm legendi, kuidas esimene hapukurgikujuline jõuluornament kuuse külge sai. Esimene neist on seotud saksa immigrantidega, kes olevat selle traditsiooni Euroopast kaasa toonud. Teine pajatab sõdurist, kes Ameerika kodusõjas tänu ühele hapukurgile kuidagimoodi hukatusest pääses. Ning kolmas on seotud Püha Nikolausiga, kes kurgitünni seest kaks poissi päästis. Kuidas need poisid sinna tünni said, seda keegi ei tea.